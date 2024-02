Millé Millé Millé Millé Millénaires

On était passé à côté de la news mais les vendeurs de drogue suédois de chez Paradox ont une nouvelle came à vous proposer. Il s'appelle Millennia et est développé par C Prompt Games. De loin, ça a une bonne tête de Civilization : c'est un 4X dans lequel on fait progresser sa civilisation pendant 10 000 ans depuis l'Age de Pierre jusqu'au futur proche. C'est à base d'héxagones, on doit gérer la recherche, les ressource, le budget, la culture... Vous connaissez la chanson.Les 10 000 ans en question sont divisés en 10 ages qui débloquent des nouvelles technos donnant accès à des nouvelles unités, des nouveaux batiments... Mais là où les choses deviennent marrantes est qu'en fonction de vos décisions, vous ne suivrez pas forcément le cours du temps. En plus des âges historiques, il y aussi des variantes et des âges de crise . Faites les cons avec la diplomatie et vous déclenchez l'âge du sang, une guerre mondiale. Mettez la priorité sur la vapeur et l'âge industriel se transforme un fantasme Steampunk. Oubliez les problèmes de santé publique et vous vous bouffez un âge de la peste. Sur le papier, ça semble être la version ultime du système d'âges de Civ VI. Vous pouvez tester dès à présent une démo sur Steam à l'occasion du Steam Next Fest.La version finale de Millennia devrait sortir cette année sur PC.