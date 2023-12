Microsoft enlève le casque

Windows Mixed Reality était la plateforme de réalité mixte de Microsoft et par "mixte" comprenez des casques de VR construits par des partenaires comme HP et Lenovo et l'HoloLens 2. Si je dis "était" c'est qu'après des années de coma, Microsoft a décidé de débrancher les machines et de laisser crever la bête. L'application Mixed Reality Portal va donc disparaître dans une prochaine version de Windows tout comme Windows Mixed Reality for SteamVR.En clair si vous avez un casque Windows Mixed Reality, ce sera bientôt un magnifique presse-papier à moins que son constructeur sorte des pilotes pour le rendre compatible directement avec SteamVR. Le sort de l'HoloLens 2 est plus incertain vu que le programme IVAS continue.