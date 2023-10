Metal Gear Sordide

On se doutait que Konami allait faire le minimum vital pour la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 mais maintenant qu'elle est sortie on se rend compte à quel point ils ont fait cela par dessus la jambe. Les portages sont criblés de soucis qui vont de l'absence de mode 16:9 pour MGS1 à des ralentissements dans les cinématiques. Il y a enfin un bouton pour mettre en pause les cinématiques mais il prend 10s à s'activer. Pour la version Switch, seuls les jeux NES et MSX sont sur la cartouche si vous prenez le jeu en physique. Il faut télécharger tout le reste (25 Go pour les jeux et 12 Go pour les vidéos bonus). Il n'a fallu que quelques heures à un moddeur pour sortir un patch permettant de jouer à MGS 2 et 3 sur PC en 1440p et en 4K même s'il y a des soucis d'interface. Bref, attendez des patchs et une baisse de prix et en attendant, tournez vous vers les émulateurs