MetaHuman Creator : le nouvel outil de l’Unreal Engine

L’effet Uncanny Valley. Tout le monde connaît ça, ou en tout cas, y a déjà été confronté en jouant à un jeu vidéo ou en regardant un film en images de synthèse. Cet étrange sentiment que plus quelque chose ressemble à un être humain, que ce soit un robot ou un humain numérique, plus ses imperfections sont visibles. Mais Epic Games souhaite gommer cela le plus rapidement et efficacement possible avec un nouvel outil disponible pour son Unreal Engine sera cet outil, et il a demandé un travail monstre. Suite au rachat deen janvier 2019, une société spécialisée dans la création d’humains numériques (j’ai l’impression d’être dans le futur quand je dis ça), Epic Games a placé son fondateur, Vladimir Mastilovic, au poste de directeur de la division Digital Humans Technology, et concrètement, responsable de MetaHuman Creator. Et il semblerait que le projet avance très vite.Fondé en 2012, 3Lateral s’est fait rapidement connaître, notamment avec cette démonstration à la GDC 2018, ou encore sur le travail effectué pour la vidéo de présentation de Senua's Saga: Hellblade II . Ils ont aussi bossé sur d’autres petits jeux, comme Marvel’s Spider-Man Until Dawn ou encore GTA V , comme le détaille cette page. Pour l’instant encore en développement, MetaHuman Creator sera apparemment très simple d’utilisation, comme Vladimir Mastilovic en parle dans cette interview chez gamesindustry . Il semblerait que ce soit donc vraiment sous la forme d’un éditeur de personnages comme on peut en trouver dans les MMORPG ou Les Sims, mais sans aucune contrainte, tout en respectant le fait d’avoir un résultat crédible. Pour l’instant, même si l’outil est puissant, les équipes d’Epic Games et 3Lateral travaillent encore à rendre la création d’enfants, d’adolescents ou de personnes âgées.Dans tous les cas, le résultat est étonnant, d’autant qu’il sera très simple d’utilisation et avec des modèles à exporter dans l’Unreal Engine et Maya.