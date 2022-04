Meta Cagoule / Sauf à Kaboul

L'Oculus

Le Meta Quest 2 est rapidement devenu le leader incontesté des casques VR sur PC. Il représente presque 50% des casques utilisés pour SteamVR alors que ce n'est qu'une utilisation secondaire du casque deMeta. L'utilisation principale est en mode standalone ce qui signifie que les graphismes sont nivelés par le bas pour tourner sur du matos de smartphone de 2020.Ceci étant dit, le PS VR 2 approche à grands pas donc on peut espérer que nos chers PC recevront des portages de jeux VR prévus au départ pour la PS5 afin de relever le niveau et de proposer des jeux dignes d'Half-Life: Alyx, le mètre-étalon des jeux VR. Ceci étant dit, Meta a présenté récemment les jeux en développement pour sa plateforme donc voici un petit résumé./ Quest 2Développé par nDreams et publié par Sony Pictures, Ghostbusters VR proposera du co-op à 4 dans l'univers de Ghostbusters. L'aventure commence dans le nouveau quartier générale des chasseurs de fantome à San Francisco et c'est à peu près tout ce qu'on sait du jeu. Le jeu est censé sortir cette année et on a uniquement une bande-annonce en précalculé à se mettre sous la dent ce qui est rarement bon signe./ Quest 2 et SteamVRThe Walking Dead: Saints & Sinners était plus qu'un bon jeu sur la licence TWD. C'était aussi un bon jeu VR. Du coup on ne va pas cracher sur une suite d'autant plus que cette dernière sortira aussi sur PC en 2022 . Skydance Interactive n'a pas donné beaucoup de détails mis à part le fait qu'on va en chier. La bande-annonce qui suit a été capturée sur Quest 2./ Quest 2Si vous avez toujours rêvé d'être dans la peau d'un quaterback de la NFL, NFL PRO ERA devrait être le jeu parfait. Il est développé par Status Pro et utilisera la licence officielle NFL. Comme dans tout jeu de foot US, il faudra choisir la bonne tactique en attaque comme en défense et passer la balle à un bonhomme qui court.Quest 2, SteamVR et PS VR 2Apparemment il y a encore des gens qui jouent à Among Us, suffisamment pour justifier la création d'une version VR. Cette dernière est co-développée par Innersloth et Schell Games (I Expect You To Die) et permettra à 4 à 10 joueurs de s'insulter et de s'accuser. Sortie prévue pour les fêtes et on espère que ce ne sera pas vendu cher car ça ressemble à un mod VR Chat pour l'instant./ Quest 2Le premier Red Matter était assez chouette mais s'il était court comme une majorité de jeux VR. Le deuxième opus est la continuité direct du premier et nous envoie dans l'espace pour résoudre une nouvelle série de puzzles. Pour un jeu Quest 2, Red Matter 2 a fière allure et il gagnerait à avoir une version PC histoire de proposer des textures plus fines. Sortie prévue cet été./ Quest 2Continuons dans les suites avec Espire 2, la suite d'un jeu qui n'a pas vraiment marqué les esprits. Toujours développé par Digital Lode et publié par Tripwire, Espire 2 comprendra une campagne solo et une campagne co-op dans lequel on jouera les espions dans un mélande d'infiltration et de shoot tactique. Sortie prévue cette année/ Quest 2Encore une suite mais cette fois d'un jeu des fleurons de la VR : Moss. Ce jeu de Polyarc proposait un mélange intéressant de première personne et de troisième personne avec un personnage principal qui parlait directement au joueur en langage des signes. Dans la suite, on aidera toujours Quill, une souris, à survivre aux dangers de son petit monde. A l'instar de Red Matter 2 et Esquire, Moss: Book 2 est devenue une exclu Quest au passage et c'est bien triste./ Quest et SteamVRRuinsMagus est le premier jeu de CharacterBank, un studio japonais, et il s'agit d'un action-RPG, un genre assez peu représenté en VR. Il est question d'explorer les ruines au pied de Grand Amnis, la grande ville du coin, dans 25 quêtes remplies de dangers et de puzzles. Le tout sortira prochainement sur Quest 2 et PC./ Quest 2 et SteamVRBonelab est la suite de Boneworks, le jeu de Stress Level Zero qui se prend pour un jeu Valve. Malgré un level design parfois bancal, Boneworks avait plein de bonnes idées. On est donc ravi d'apprendre qu'une suite est en développement et qu'elle sortira sur PC. Stress Level Zero a passé ces deux dernières années à améliorer leur moteur d'interaction afin de les rendre plus crédibles. Cette suite comportera une nouvelle histoire mais aussi le support des mods et sortira cette année.Les restes: