Nouveau jeu : Cities: VR

Les bons jeux VR commencent à être nombreux mais ne sont pas très variés. C'est beaucoup de jeux de tir et de jeux de rythme. Du coup on est agréablement surpris de l'annonce de Cities: VR, qui sera une version VR de Cities: Skyline.Elle n'est pas développée par Colossal Order, ces derniers étant trop occupés à pondre un n-ième DLC pour leur jeu de gestion (on parie sur Cities: Skyline - Red Light District). Elle est développée par Fast Travel Games , un studio suédois spécialisé dans les jeux VR. L'aspect gestion devrait rester inchangé donc il s'agira toujours de batir et maintenir une ville qu'on pourra visiter soit vu de haut soit au ras du sol. Ce sera un jeu Quest 2 (comprenez : c'est moche) et ça sortira au printemps 2022.