Masahiro Sakurai on Creating Games, c’est terminé

Vous avez peut-être vu l’info passer ici ou là, mais la chaîne YouTube Masahiro Sakurai on Creating Games a livré sa dernière vidéo hier, le 22 octobre 2024. Mais pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, ou qui ne connaissent pas cette merveilleuse chaîne YouTube de Masahiro Sakurai , pour les personnes s’intéressant de près ou de loin au développement de jeu vidéo, mais aussi à tout ce qui entoure cela, comme le management d’équipe, la vision produit, etc. le tout dans un enrobage tout à fait mignon, lisible, et un format assez court pouvant accompagner votre boisson du matin, voici quelques informations supplémentaires.Masahiro Sakurai est un producteur que l’on attache assez facilement à Nintendo, alors qu’il n’a jamais travaillé directement chez Nintendo. Il a d’abord débuté chez HAL Laboratory , en 1989, et il a commencé à bosser pour le compte de Nintendo avec Kirby's Dream Land (1992). Globalement, Kirby a été son travail pendant plusieurs années, avec ce premier épisode, puis Kirby's Adventure (1993) et Kirby Super Star (1996). Oui, c’est lui qui a créé le personnage de Kirby. Rien que pour cela, on lui doit une reconnaissance éternelle.Il propose ensuite une idée : un jeu de combat jouable à 4 à destination de la Nintendo 64. Lors du développement du prototype, il n’a pas de personnage en tête, et s’amuse à y placer Mario, Donkey Kong, Samus et Fox, pour avoir quelque chose à montrer à Nintendo, qui s’occupe de l’édition. Évidemment, ça marche super bien et ce sera même Satoru Iwata qui s’occupera personnellement de filer un coup de main à cette petite équipe de développement, alors qu’il occupe le poste de CEO de Nintendo, ce qui donna l'excellent Super Smash Bros . (1999).La suite de la carrière de Sakurai suit un chemin assez clair, entre les différents épisodes de Super Smash Bros, les quelques Kirby ici et là sur lesquels il donne un coup de main, ou encore les petits plaisirs qu’il se fait avec Meteos (DS) et Kid Icarus: Uprising (3DS). Son dernier gros jeu est donc Super Smash Bros. Ultimate , sorti le 7 décembre 2018 exclusivement sur Nintendo Switch.Sakurai est un passionné et un travailleur acharné, s’occupant de tout, que ce soit du développement, du test, du design, de la musique, des choix vidéos, bref, il est absolument partout, quitte à partir en burnout de temps en temps et prendre un appartement pas trop loin des locaux de Namco Bandai (il y travaille très souvent). Et c’est, après un long travail sur Smash Ultimate, avec ses DLC, que Masahiro s'accorde un peu de temps libre.Enfin ça, c’est ce que l’on pensait, ahah. Puisqu’au lieu de glander chez lui à jouer à la console, il se met à créer une chaîne YouTube très qualitative afin de partager ses connaissances. Sa première vidéo a été postée le 22 août 2022, soit quelques mois après la sortie du dernier personnage DLC de Super Smash Bros. Ultimate, en octobre 2021. S’en suite des dizaines et dizaines de vidéos, dont même une sur “comment il range ses jeux et qu’est-ce qu’il possède chez lui en consoles”, ou d’autres sur “comment pitcher un concept à un éditeur”. Et c’est sans oublier cette vidéo sur Satoru Iwata , son ancien collègue et ami… Foutue poussière dans l’oeil…SAUF QUE ! On pensait que le petit Masahiro avait fait toutes ses vidéos en 2 ans. Non, pas du tout, puisqu’il annonce directement dans sa dernière vidéo que tout ce qu’il a posté a été produit lors des 6 premiers mois. Et que depuis avril 2022, il est déjà sur un autre jeu, pour lequel il ne peut pour l’instant rien dire, mais qu’il sera présenté prochainement. De là à faire le lien avec une certaine Switch 2 dont on attend la présentation, il n’y a qu’un pas. L’autre information, qui fait que Masahiro Sakurai mérite une statue géante de lui, c’est que sa chaîne (non monétisée) a atteint les 80 millions de vues, dont 62 millions en provenance du Japon, et que la production de tout ce contenu lui a coûté 90 millions de yen, soit 550 000 euros. C’est lunaire.Bref, abonnez-vous à sa chaîne, traduite entièrement en anglais.