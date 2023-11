[MAJ] Vous reprendrez bien une tranche de Braid ?

Jonathan Blow, entre la conception de son nouveau language le Jai et le développement d'un Sokoban-like dans ce même language, arrive encore à trouver du temps pour préparer une version spéciale pour le 15e anniversaire de Braid . Evidemment, venant de Blow, ce ne sera pas du conventionnel puisque tout ou presque va être revu, de la musique remixée par les compositeurs de Limbo/Inside aux graphismes, refaits en 4K par l'artiste d'origine.Un monde complet rempli de nouveaux puzzles sera aussi intégré à l'histoire si particulière du jeu et on y trouvera des concept arts et une quinzaine d'heures de commentaires et d'extraits d'interviews sur la genèse du jeu. Tout cela arrivera dans un futur assez proche puisque le tout est prévu pour le 30 avril 2024 sur Windows, PlayStation, Xbox, iOS et Android pour les abonnés Netflix puis plus tard sur Mac and Linux.Maj : ajout du trailer de cette version anniversary contenant des comparaisons avant/après.