Luigi's Mansion 2 HD se montre encore

Vous avez eu deux jours pour digérer notre résumé du dernier Nintendo Direct , alors on va pouvoir remettre le couvert. Luigi's Mansion 2 HD sort la semaine prochaine sur Switch, le 27 juin. Big N en profite pour vous donner un aperçu détaillé du jeu dans une bande-annonce de près de quatre minutes.On y voit des environnements qui ont bénéficié d'un beau ravalement de façade et on apprend que pour les plus peureux d’entre vous, il sera possible de jouer jusqu’à quatre joueurs dans le mode de jeu "La Tour Hantée".