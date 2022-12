Les week-ends à la mod : The Force Is Strong With This One

The Legend of Zelda : Ancient Dungeon transforme le Zelda original de la NES en un rogue-like. Un donjon est généré aléatoirement avec ennemis, bonus et salles. Ganon vous attend à la fin mais gare à vous : si vous mourrez, vous repartez du début.

Teenage Mutant Ninja Turtles : The Re-revenge of the Shredder est un hack pour Streets Of Rage 2 qui remplacent les personnages du jeu par les héroes et les méchants de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Revenge. Le résultat est assez bluffant. Le moddeur a même re-créé les coups du jeu.

Le temps est pourri, les trains sont en grève et la dinde trop cuite passe mal. Heureusement tonton Factor est là pour vous aider à passer un meilleur week-end de Noel avec quelques mods. On commence avec The Force Engine qui est une recréation open source du moteur Jedi qui fait tourner Dark Forces. Il vient de passer en version 1.0 et il supporte toutes les fonctionnalités d'un moteur moderne : hautes résolutions, rendu sur GPU, support du clavier/souris et du pad... Il vous faut une copie originale de Dark Forces pour y jouer. La version 2.0 supportera aussi Outlaws, l'autre FPS culte de LucasArts.Un bonheur ne venant jamais seul, OpenJKDF2 fait aussi beaucoup de progrès et est quasiment fini. Il s'agit d'une recréation open source du moteur de Jedi Knight et là encore il vous faudra une version originale du jeu. En plus de versions Windows, macOS et Linux, il y a aussi une version web grâce à WebAssembly. Des versions iOS, Android et Switch sont aussi en projet.Vous aimez Doom ? Vous aimez Minecraft ? Brutal Minecraft Eternal est fait pour vous. Cette TC pour Doom 2 comporte 9 cartes, 25 armes et toute une variété de creepers à flinguer. Il n'est point question de construire ou de miner quoi que ce soit. Juste de tuer. Tuer. TUER. On continue avec deux romhacks qui feront plaisir aux vieux croulant qui hantent ce site :On termine avec le projet Unciv qui est une recréation de Civilization V en 2D. Le projet est sorti depuis un bail sur Windows, Linux et Android et arrivera bientôt sur Steam . Vous n'avez pas besoin du jeu original. C'est vraiment très moche mais c'est très très léger donc ça devrait tourner sur le PC portable du grand-père raciste de la famille. Ou sur votre smartphone histoire de passer les vacances sur le trone.