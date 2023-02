Les vendredis à la mod du jeudi : Half-Life RT

L'année dernière, le modeur fou Sultim nous offrait Doom RT et Quake RT , versions trafiquées et dopées aux effets ray tracing des deux FPS légendaires d' id Software . Aujourd'hui, il complète la sainte Trinité en nous livrant Half-Life RT qui, comme on peut s'y attendre, transfigure complètement le chef-d'oeuvre de Valve : surfaces réfléchissantes, éclairages et ombres dynamiques, tout y passe.Pour l'installer, c'est comme d'habitude assez simple : un petit tour par la page GitHub pour choper deux fichiers .zip, qu'il faudra ensuite décompresser dans le répertoire d'installation du jeu d'origine. On vous conseille également de choper les fichiers optionnels pour pouvoir activer le DLSS car, jeu et moteur de 1998 ou pas, ça va cogner fort dans le GPU. GPU qui devra d'ailleurs provenir de chez Nvidia, car le support des Radeon n'est pas encore vraiment là. Désolé les ATistes, vous êtes peu nombreux, et en plus personne ne vous aime.