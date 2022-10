Les vendredis à la mod du samedi : Quake RT

Vous aviez aimé le mod ray tracing pour Doom paru en début d'année ? Sultim, son auteur, a récidivé et a publié il y a quelques jours une première version d'un mod ray tracing pour Quake , le FPS révolutionnaire (au moins par son aspect technique) d' id Software dont on a fêté le quart de siècle l'année dernière . Comme pour Doom RT qui utilisait une version bidouillée du source port PrBoom , la nouvelle création de Sultim se base sur vkQuake , lui-même dérivé de QuakeSpasm . C'est un peu le bordel mais c'est aussi ça la beauté de l'open source.La résultat est un Quake complètement transfiguré tout en gardant les modèles et textures du jeu de base, contrairement au Quake 2 RTX de Nvidia qui prenait parfois quelques libertés. N'espérez pas que ça soit gratuit en revanche, et il faudra une grosse carte Nvidia couplée au DLSS optionnel pour parvenir à atteindre un framerate qui fasse à peu près honneur au grand-père de tous les fast FPS. Sinon vous pouvez toujours jouer en 320x240, c'est bien aussi.On attend maintenant Sultim au tournant pour son prochain mod car à la base ce n'était pas Quake qui devait débarquer, même si ça fait toujours plaisir de le revoir, et on espère qu'il parviendra à voir le jour rapidement et n'héritera pas de la propension de ses auteurs originaux à prendre leurs aises avec les durées de développement.