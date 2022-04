Les vendredi à la mod : Doom RT

Il y a quelques années, beaucoup de source ports de Doom (celui de 1993, loué soit Son nom) s'étaient mis en tête de rajouter des effets de lumière dans tous les sens au jeu de base pour lui donner une apparence un peu plus moderne. Ce n'était pas toujours très heureux, et bien vite tout ça est passé de mode pour revenir à quelque chose de plus vanilla, comme disent les jeunes. Un modeur a toutefois décidé de partir dans la direction complètement opposée, et vient de sortir une version de Doom supportant le ray tracing.Vous allez me dire "ha ha, très drôle, du RT dans Doom, super ton poisson d'avril, t'avais pas plus original ?" et c'est vrai que la date est bien mal choisie, mais pourtant ça n'a rien d'une vanne nulle. Le modeur en question, Sultim-T, avait déjà sorti il y a quelques mois une version dopée au RT du premier Serious Sam. Pour essayer par vous-même cette version de Doom pleine de lancer de rayons, il vous suffit de vous rendre sur la page GitHub du bonhomme , de télécharger sa version modifiée du source port PrBoom, de coller votre DOOM.WAD dans le répertoire d'installation, et roulez jeunesse. Vous pouvez même y adjoindre la DLL optionnelle pour utiliser le DLSS si vous avez une carte NVidia (DLSS ou pas, il semble que cette version de PrBoom ne marche de toute façon pas sur les cartes AMD).Bien sûr, tout ça n'est pas parfait, et si les effets de lumière sont dans l'ensemble plutôt propres, tous les reflets donnent le sentiment que les surfaces sont en verre. Mais on salue quand même l'effort, peut-être que ça donnera envie à d'autres modeurs d'améliorer le rendu à l'avenir. Et au pire, ça fait toujours une bonne raison (comme s'il en fallait une) de relancer Doom.