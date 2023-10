Les vendredis à la mod

Commençons notre rubrique habituelle par un peu de VR vu qu'il semble que seuls les moddeurs tentent de faire survivre la VR sur PC. Far Cry VR est passé en 1.0 récemment et comme son nom l'indique ce mod ajoute le support complet (casque + manettes) de la VR au FPS de Crytek. Il faudra donc viser, utiliser sa machette et grimper des échelles avec ses petites mains. Pour les coquins qui aiment les choses qui vibrent, le mod ajoute en prime le support des vestes bHaptics Pour ceux qui ont le coeur bien accroché, il existe désormais un mod VR pour Portal 2 là encore avec support du casque et des manettes. Ce n'est pas encore parfait mais le résulat est déjà assez dingue. Le Workshop est supporté en plus du jeu de base donc vous pouvez utiliser des mods avec ce mod. Tant qu'on parle de mods, Valve a embauché un certain Nate Grove , auteurs de célèbres campagnes pour Half-Life: Alyx comme Incursion ou Re-Education . On peut donc bien évidemment en conclure qu'Half-Life 3 sera un jeu VR et qu'il sortira l'an prochain. Le père Noel me l'a confirmé.Un vendredi à la mod sans mod pour Doom c'est un bateau qui part sans larguer ses amarres ou une samsonite oubliée sur le quai d'une gare. On va donc parler de Venturous , une TC pour GZDoom sortie il y a peu. A mi-chemin entre Indiana Jones et La Mommie, Venturous vous met dans la peau d'un aventurier dans les années 30 qui tente trouver Atlantis. Forcément sur son chemin il rencontre des nazis, des cultistes et des créatures surnaturelles qu'il explose avec la vingtaine d'armes que compte ce mod. Ca se boucle en 2H et c'est parfait pour bien débuter le week-end.Red Dead Redemption 2 est déjà l'un des plus beaux jeux PC existants mais pour ceux qui veulent pousser les choses encore plus loin, jetez-vous sur le mod Visual Redemption . Il améliore grandement le ciel et les différentes conditions météo, corrige le bloom, améliore les réflets... Cela donne un rendu plus naturel. Il a été créé par Razed Mods, l'auteur du fameux NaturalVision pour GTA V Terminons avec un mod matériel. La communauté rétro PC grandit chaque jour au point qu'il y a désormais une demande pour des nouveaux composants vu que ceux d'époque sont de plus en plus rares. Il y a par exemple des nouvelles cartes son comme la GoldLib ou l' AWE64 Legacy . Du côté des cartes vidéos, la Graphics Gremlin est une carte ISA qui peut émuler le MDA (monochrome) et le CGA en utilisant un FPGA. Son design est ouvert donc un moddeur s'est demandé : "Et si j'ajoutait un port HDMI ?". Ca peut sembler idiot mais les moniteurs analogiques ayant un ports VGA disparaissent à petit feu et les convertisseurs VGA->HDMI ne sont pas parfaits. Il s'est mis au boulot et a publié ses résultats . En guise de démo, voici un IBM 5155 crachant de l'HDMI :