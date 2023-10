Steam OS, le futur de Linux ?

SteamOS 3.0 est la distribution Linux qui tourne de base sur le Steam Deck. Elle utilise des composants standards (Arch pour les fondations, KDE Plasma pour le bureau, systemd...) ainsi que le combo Wine/DXVK/Proton pour faire tourner les jeux Windows sans avoir besoin de les porter. Ca, vous le savez déjà.Ce que vous ignorez c'est qu'en plus Valve a amélioré un bon paquet de trucs à Linux en collaboration avec Igalia, une boite de consultants dédiée à l'open source. Si cela vous intéresse, Alberto Garcia (ingénieur pour Igalia) a fait une présentation de 40 minutes accompagnée d'un PDF de près de 50 pages pour expliquer le tout et The Register en a fait un mini-résumé . La conséquence du succès du Steam Deck est que SteamOS n'est pas juste une bonne distro pour le jeu mais aussi pour la vie de tous les jours grâce à son mode bureau.Il est aussi en train d'imposer Flatpak comme le système de choix pour distribuer des applis Linux. A l'instar des applis mobiles, chaque appli Flatpak tourne en mode bac à sable à savoir qu'elle n'a pas accès au reste du système et qu'elle a des permissions limitées et configurables. En plus, chaque appli Flatpak embarque ses propres libs ce qui élimine un des gros soucis de Linux, les dépendances.Valve ne s'arrête pas en si bon chemin. SteamOS 3.5 ajoutera plein de belles choses comme le contrôle du voltage ou le support du Variable Refresh Rate et de l'HDR pour les écrans connectés au Steam Deck. Valve a aussi embauché une nouvelle développeuse qui est spécialisée dans le développement de pilotes pour cartes graphiques pour Linux. Cela pourrait dire que Valve bosserait sur une version de SteamOS tournant sur n'importe quel PC comme ils l'avaient promis il y a bientôt deux ans y compris les machines concurrentes au Steam Deck. Après tout, n'importe quel OS ayant Steam de pré-installé est une victoire pour Valve.