Le côté obscur de LEGO Star Wars

Annoncé durant l'E3 2019 , le développement de LEGO Star Wars : The Skywalker Saga a été ponctué de nombreux reports au fil des années. Mais il semble que cette fois-ci ce soit la bonne pour les équipes de TT Games , puisque la nouvelle (longue) vidéo de présentation annonce une date de sortie fixée au 5 avril, sur PC et toutes les consoles.Des équipes de TT Games qui vont d'ailleurs sûrement être ravies que le développement de ce gros projet débuté en 2017 soit enfin derrière elles car, si l'on en croit l'article publié aujourd'hui chez Polygon , derrière le jeu joyeux et bon enfant se cache un véritable enfer : crunch à répétition, management toxique, outils obsolètes, équipes (notamment QA) malmenées, écarts de salaires importants entre hommes et femmes... Bref, un mardi dans le monde merveilleux des studios de jeu vidéo.