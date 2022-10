La Dualsense Edge a une date et un prix

Deux-cent trente-neuf euros

Durant la dernière Gamescom , Sony annonçait la sortie future d'une manette Dualsense Edge , en réponse au pad Xbox Elite de Microsoft. À l'époque, on ne savait pas quand elle devait sortir, et à quel prix. Ces deux mystères sont aujourd'hui levés : la manette arrivera le 26 janvier, au prix de 239€.. Pour une manette. À part les fans les plus hardcore de la marque, du genre à se faire tatouer un logo PlayStation sur les parties génitales, on ne voit pas trop qui serait prêt à mettre une telle somme là-dedans.