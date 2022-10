KSP2 : Vers 2023 et au delà

Si vous n'êtes pas sûr de trouver de la hard science dans Starfield , vous devriez au moins en trouver dans Kerbal Space Program 2 . Le petit jeu de construction de fusées hardcore mais qui ne se prend pas au sérieux a en effet subi un gros lifting pour sa deuxième version et prévoit de s'améliorer sur tous les fronts, à commencer par l'accessibilité, qui était il est vrai rebutante sur le premier. Mais au delà de ça, le jeu promet des graphismes nettement améliorés, des colonies spatiales et des vols interstellaires, avec à votre disposition une gamme devenue presque illimitée de pièces mécaniques pour fabriquer les engins de vos rêves.Espérons quand même que le jeu soit plus fluide à sa sortie que sur ces extraits vidéo de l'alpha qui font quand même peine à voir.Un dernier mot pour dire que le jeu repoussé d'année en année depuis son annonce pour 2020 va sortir le 24 février 2023... en Early Access. Pourquoi en Early Access alors que le prix, lui, sera de 49,99$ ? On nous répond qu'on pourra quasiment tout visiter mais qu'il restera des choses à rajouter et que le prix sera donc (encore) plus cher à la sortie définitive. C'est pour participer au dévelopement vous me direz, et d'autres qu'on cite déjà bien trop souvent ici, ont fait bien pire en la matière.