Kona II: Brume sortira du brouillard le 18 octobre

Sorti aux alentours de mars 2016 en accès anticipé sur Steam, puis en mars 2017 en version 1.0 sur PC, PS4 et Xbox One, Kona était vraiment une bonne petite surprise de la scène vidéoludique indépendante du moment. On y incarnait Carl Faubert, détective privé qui en plein blizzard au volant de son pick-up, devait se démener entre le froid du Nord du Québec des années 70 et les loups, pour résoudre une enquête autour d’événements étranges.On prend quasiment la même formule et on recommence, puisque dans Kona II: Brume , vous incarnerez Carl Faubert, détective privé qui en pleine brume à l’aide son traîneau et de sa barque, devra se démener entre le froid du Nord du Québec des années 70 et des animaux sauvages pour résoudre une enquête autour d’événements étranges. Je taquine, le premier jeu avait vraiment une ambiance incroyable. Est-ce que ce deuxième opus va perfectionner cette formule qui avait bien marché ?En revanche, là encore ils ont été un peu léger au niveau de la date de sortie, puisque le jeu est prévu pour exactement la semaine prochaine, c’est-à-dire le 18 octobre sur Steam, Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.