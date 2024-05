KeokeN Interactive : Deliver Us Work

On va finir par changer le nom du site en Facthorrornews cette année, au vu des mauvaises nouvelles qui s’enchainent. Pour les employé(e)s de KeokeN Interactive , ce sera pas "en mai fais ce qu'il te plaît", vu qu’ils se sont tou(te)s fait licencié(e)s. C’est le studio a qui l’on doit Deliver Us The Moon et Deliver Us Mars entre autres. Les cofondateurs Paul et Koen Deetman avaient sollicité plus de quarante éditeurs pour leur prochain projet, Deliver Us Home , malheureusement sans succès.Ils appellent d’ailleurs leurs confrères dans l’industrie vidéoludique à les contacter au sujet de leurs équipes : « C'est notre plus grande priorité de nous assurer que notre charmante équipe trouve une nouvelle maison ailleurs, donc si vous avez des postes disponibles dans les domaines de la programmation, de l'art technique, du portage, de la conception de niveaux, de l'audio, de l'animation, de la production, de la gestion de bureau, contactez-nous, afin que nous puissions vous présenter les meilleures personnes qui ont été au cœur de KeokeN au cours des 10 dernières années. ».Concernant Deliver Us Home, pour le moment le projet n’est pas abandonné et devrait passer par la case Kickstarter. On souhaite bonne chance et bon courage à tout le monde.