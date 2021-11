Jouez à Unpacking

Genre là, maintenant, tout de suite. Unpacking est sorti sur Steam, Switch, GoG, Humble Store et Xbox et est présent dans le Game Pass (PC et console). Le gameplay est minimaliste et consiste à déballer des cartons, ranger ses affaires et décorer un poil sa maison.C'est zen et pas prise de tête, c'est bourré de clins d'oeils et ça se finit en quelques heures. A travers les objets et les lieux, le tout raconte une histoire pas forcément originale mais assez touchante. C'est le jeu idéal pour une après-midi pluvieuse ou après une journée de merde au boulot.