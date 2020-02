Jhony Ljungstedt rejoint Retro Studios

Depuis maintenant un an, on sait que Retro Studios a repris le développement de Metroid Prime 4 , après une dure décision de Shinya Takahashi de reprendre le projet à zéro , suite à un travail non satisfaisant du studio Bandai Namco Studios de Singapore. Un an de retard au minimum, mais on ne rigole pas avec cette série, qui a toujours su pousser la barre très haute tout au long de la trilogie. Un retour à la maison donc, puisque Retro Studios a développéen 2002 sur GameCube, suivi deen 2004 sur le même support, pour terminer avecen 2007 sur Wii etsur Wii en 2009.Depuis, Retro Studios s’était totalement orienté dans une autre direction, reprenant de main de maître la franchise Donkey Kong, avecen 2010 sur Wii et sa version 3DS en 2013, puisen 2014 sur Wii U et son portage en 2018 sur Switch, sans oublier le petit détour en 2011 pour aider Nintendo EAD à développer certains circuits desur 3DS. Un joli parcours, mais l’appel de Samus Aran est plus fort que tout.Mais un problème s’est apparemment rapidement posé : revenir à un FPS de cette qualité ne se fait pas sans recrutement. Il n’y a qu’à faire un petit tour sur la page des jobs du studio pour se rendre compte que l’équipe n’est pas vraiment complète. Mais bonne nouvelle, ce weekend, on a appris via Twitter qu’un certainrejoint l’équipe !Si ce nom est bien moins mainstream qu’un Hideo Kojima, il faut tout de même savoir que le Jhony Ljungstedt a un gros CV. Avoir 18 ans chez Electronic Arts et DICE , cet homme de l’ombre a occupé le poste de directeur artistique suretversion 2010. Il a aussi été Lead Artist suret Level Artist suret. Concrètement, il s’y connait un peu en FPS, ce qui pourrait être très pratique pour le développement de Metroid Prime 4.A noter qu’il rejoindra aussi un autre vétéran de l’industrie,, l’ancien Senior Character Artist chez 343 Industries, qui a travaillé suret. D’ailleurs, il est aussi responsable (avec Nicolas Bouvier, Kolby Jukes et Matt Aldridge), du design de l’armure du Major dans le trailer dede l'E3 2019.En clair, Nintendo et Retro Studios semblent vouloir s’entourer des meilleurs pour sortir Metroid Prime 4, et ça, c’est plutôt une bonne nouvelle.