Je m'appelle Bernie Noël, et j'aime bien les HYENAS

On connait The Creative Assembly principalement pour sa série des Total War, qui règne en maitre incontesté depuis une vingtaine d'années sur le genre de la stratégie à grande échelle. Mais les vrais esthètes savent aussi que le studio anglais est capable de briller même en dehors de sa zone de confort, comme il nous l'a prouvé il y a quelques années avec Alien Isolation , excellent survival horror en vue à la première personne retranscrivant à merveille l'atmosphère du film de Ridley Scott.Malgré ça, on reste assez dubitatifs (pour être poli) devant l'annonce de leur nouveau jeu, HYENAS . Il s'agira d'un hero shooter orienté PvPvE , dans lequel les joueurs devront voler des trucs avant de s'enfuir du niveau. La DA semble être le résultat d'une expérience impie réalisée à partir d'un jeu dont même Ubisoft n'aurait pas voulu et des chutes d'Apex Legends. La seule petite originalité viendra des affrontements en zéro-G, ce qui rappelle un peu le mort-né LawBreakers Rien de ce qu'on voit dans la vidéo d'annonce ni même dans le concept du jeu ne fait particulièrement envie, et sans vouloir commettre un délit de sale gueule on voit bien le jeu finir en free-to-play gavé de micro-transactions. Le jeu doit sortir sur PC et consoles (nouvelle et ancienne gen), et les pluscurieux peuvent s'inscrire pour participer aux futures phases de test