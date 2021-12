God of War : la version PC en vidéo

MINIMUM

RECOMMANDÉ

HAUT

PERFORMANCE

ULTRA

On l'évoquait par hasard un peu plus tôt au détour d'une news sur la collection Uncharted 4 , voilà que Sony et Nvidia nous proposent un trailer pour présenter les ajouts de la version PC de God of War qui arrivera le 14 janvier. On savait déjà à quoi s'attendre (4K, framerate débloqué, DLSS et Reflex pour une latence réduite des inputs, ombres plus détaillées), mais maintenant on peut mettre des images dessus. En bonus, Sony liste les configurations recommandées pour profiter de cette version PC : pas besoin d'un monstre pour afficher un rendu équivalent à ce que crachait la PS4, par contre il faudra casser sa tirelire pour espérer mettre tous les taquets au maximum.720p / 30 FPSbasNvidia GeForce GTX 960 / AMD R9 290XIntel i5 2500k / AMD Ryzen 3 12008 Go70 Go1080p / 30 FPSoriginauxNvidia GeForce GTX 1060 / AMD RX 570Intel i5 6600k / AMD Ryzen 5 24008 Go70 Go SSD1080p / 60 FPSoriginauxNvidia GeForce GTX 1070 / AMD 5600XTIntel i7 4770k / AMD Ryzen 7 27008 Go70 Go SSD1440p / 60 FPSélevésNvidia GeForce RTX 2070 / AMD 5700XTIntel i7 7700k / AMD Ryzen 7 3700x16 Go70 Go SSD2160p / 60 FPSultraNvidia GeForce RTX 3080 / AMD 6800XTIntel i7 9900k / AMD Ryzen 9 3950x16 Go70 Go SSD