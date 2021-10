Son

Dans le domaine du marketing de jeu vidéo, il y a en gros deux écoles qui s'affrontent. D'un côté, ceux qui lâchent des tweets criptiques pour suggérer un teaser d'une annonce de reveal de date du compte à rebours avant le prochain teaser ; et de l'autre, il y a Sony et les portages PC de ses jeux first party. Dernier exemple en date : pour l'annonce de l'arrivée de God of War (celui de 2018, évidemment) sur PC, on a droit à un post de blog , et une page Steam . Et finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autre chose ? Non, évidemment.Par contre, savoir que le jeu sera globalement libéré des chaines du hardware de la PS4, et qu'il s'affichera en 4K natif ou en ultra-wide, sans limite de framerate, qu'il proposera des ombres plus fines et des techniques d'ambient occlusion avancées, ainsi qu'un support du DLSS, ça, ça nous intéresse. Quant à la date de sortie, on a ça aussi, puisque c'est le 14 janvier que Kratos &Boy reviendront pour découper en petits morceaux une bonne partie des divinités nordiques.