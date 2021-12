Uncharted Legacy of Thieves daté sur PS5

La Uncharted: Legacy of Thieves Collection , qui regroupera le quatrième épisode des aventures de Nathan Drake ainsi que le spin-off Lost Legacy , arrivera sur PS5 le 28 janvier pour bien débuter l'année. Au programme : du son spatial 3D pour des "ohshitnonononono" plus immersifs, un support des gachettes adaptatives de la Dualsense, plusieurs modes de performance (30 FPS pour du 4K natif, 60 FPS avec résolution dynamique, et 120 FPS en 1080p), et des temps de chargement réduits. Cette compil du strict minimum coûtera tout de même 50€, à moins que vous ne possédiez déjà les versions PS4 des deux jeux, auquel cas il ne vous en coûtera "que" 10€ pour les upgrader. La version PC quant à elle est toujours prévue pour l'année prochaine, mais on ne sait pas encore quand, surtout que le début d'année sera déjà squatté par God of War