Gargoyles Remastered se réveillera le 19 octobre prochain

Le nom de Gargoyles pour les plus jeunes d’entre vous ne doit peut-être rien vous dire. Pour faire court, il s’agit d’une série d’animation de chez Disney de 1994, qui contait les aventures de gargouilles de l’Écosse médiévale qui s’étaient réveillées un beau matin au sommet d'un gratte-ciel de New York . Il y a trois saisons, et en faisant appel à mes souvenirs de jeunesse, la série était pas mal du tout. D’ailleurs elle était surprenante sur certains points, dans le sens où elle était parfois assez noire pour une production de la firme aux grandes oreilles.Avec un design faisant penser un peu à Batman, la série animée , des scénarios souvent bien écrits et riches en rebondissements, le programme n’aura malheureusement jamais eu de quatrième saison, laissant au passage quelques intrigues en plan. Forcément en 1995, la série a eu le droit à un jeu vidéo de jeu de plateforme-aventure en 2D réalisé par Buena Vista Interactive , qui devait sortir également sur Super Nintendo , mais qui n’arrivera que sur Mega Drive. Bien que Gargoyles ne soit pas exempt de défauts, il était vraiment bien animé, et avait de belles musiques pour l’époque.Pourquoi on dépoussière tout cela, parce qu’un remaster du titre va arriver ce 19 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Nommé sobrement Gargoyles Remastered et développé par Empty Clip Studios , vous aurez un gameplay modernisé voire personnalisable, une bande son remastérisée, et la possibilité de switcher entre les graphismes d’époque en 16 bits et ceux "améliorés". C’est d’ailleurs là où il y a un léger souci, puisque la remastérisation visuelle ne semble ni respecter la direction artistique du jeu originel, ni celle de la série. Bon, ce n’est pas non plus repoussant, mais c’est vraiment très dommage.