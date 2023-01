Forspoken : la démo aussi sur PC

Les quelques privilégiés qui ont eu le droit de recevoir une version review de la part de Square Enix ont publié leurs tests hier et on sait donc maintenant ce que vaut Forspoken (pour faire court : pas grand chose), mais malgré tout il reste une grande inconnue : la qualité de la version PC. Entre le fait que tous les tests soient basés sur la version PS5 et les configurations requises complètement délirantes , on s'attend au pire mais heureusement, alors qu'elle avait été disponible exclusivement sur PS5 jusqu'à maintenant, la démo du jeu arrivera aussi sur PC ce soir , en même temps que le jeu complet. Ca se récupérera sur Steam, ou sur EGS ou même le MS Store pour les plus masochistes d'entre vous.