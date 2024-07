Les développeurs d’ Ashen A44 Games , remettent le couvert un peu dans la même catégorie avec Flintlock: The Siege of Dawn . Sauf qu’en comparaison, nous avons peut-être droit au chaînon manquant entre un jeu Action-RPG classique et un Souls-like. De plus, il y a clairement un changement de direction artistique. Alors, le jeu est sorti hier sur PC, Xbox Series et PS5, avec des retours très mitigés. Vous pouvez donc soit vous arrêter là, soit, pour les joueurs qui peuvent apprécier un titre en surmontant certains de ses défauts, continuer la lecture.Le monde de Flintlock: The Siege of Dawn mélange à la fois une esthétique empruntée au XVIIᵉ siècle et du fantastique. Rien de nouveau sous le soleil donc, mais de ce côté, il faut reconnaître que cela a l’air de fonctionner plutôt bien. Profitons-en pour aborder le contexte : vous incarnerez Nor Vanek, accompagné d’une sorte de renard nommé Enki, et vous vous aventurerez dans une quête épique with a vengeance, pour vaincre les dieux et reprendre le contrôle du monde. D’autres compagnons arriveront au cours de l’aventure, mais malheureusement, le traitement de ces divers protagonistes serait d’une qualité inégale.Si on met de côté également le sound design, qui semblerait souffrir d'un problème de mixage sonore, le jeu d’action en monde semi-ouvert offrirait souvent des combats inspirés, avec des attaques d’Enki souvent efficaces, et réussirait à rendre son exploration agréable. Flintlock aurait beaucoup pour lui, même s’il ne sera pas pour tout le monde. Déjà, pas de stamina, mais un système de réputation qui vous encouragerait à mieux jouer, rappelant les âmes fières de Devil May Cry 4 , qui va récompenser les risques et vous encourager à vous dépasser malgré tout. Oui, nous sommes dans le punitif, mais avec des affrontements qui seraient fortement engageants. Toutefois, certaines de ces mécaniques empruntées aux RPG semblent cependant un peu vieillottes.Concernant le bestiaire, il serait très inspiré par moments, avec des monstres dont le design est fascinant, mention spéciale à la créature-main qui sert le café. C’est assez impressionnant de ce côté pour un AA, et en fait, ce n’est pas sans rappeler Steelrising , qui remanie aussi beaucoup de procédés connus, et propose, malgré son envergure moyenne, quelque chose d'unique, que finalement seule cette catégorie de jeu peut offrir. Alors, évidemment, malgré tout, on vous invite plutôt à aller approfondir le sujet autour de vidéos de gameplay. Mais si quelqu’un trouve son bonheur avec Flintlock: The Siege of Dawn, ce sera l’essentiel pour nous.