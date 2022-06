Final Fantasy VII Reuse. Reduce. Recycle.

A l'occasion des 25 ans de Final Fantasy VII, Square Enix a annoncé quelques jeux Final Fantasy VII. On commence avec Final Fantasy VII Remake qui arrive sur Steam aujourd'hui dans sa version Intergrade. Square est même fier d'annoncer que le jeu est "Vérifié" sur Steam Deck.Ce remake ne comportait que le premier tiers du jeu original mais la suite arrive bientôt. Tetsuya Nomura, directeur créatif sur le jeu, nous explique qu'elle pourra être jouée et appréciée sans avoir joué à la première partie. Du coup le jeu ne s'appellera pas Final Fantasy VII Remake Part 2 mais Final Fantasy VII Rebirth. Ca sortira fin 2023 en exclu sur PS5 soit quelques mois après Final Fantasy XVI. Les paris sont ouverts pour le nom de la troisième et dernière partie qui est aussi officiellement en développement.On continue dans les noms à la con avec une surprise : l'annonce du remaster de Crisis Core Final Fantaxy, l'épisode 0 de FFVII sorti au départ sur PSP. Comme Square Enix tient vraiment à nous casser les couilles le remaster s'appellera Crisis Core — Final Fantasy VII — Reunion et sortira cet hiver sur Steam, Switch, Playstation et Xbox.Une poignée d'élus pourront bientôt jouer à Final Fantasy VII : Ever Crisis vu qu'une beta fermée va avoir lieu cette année. On rappelle qu'il s'agit d'un autre remake de FFVII mais avec moins de moyens histoire de tourner sur smartphones. Il s'agira d'un free-to-play mais on n'est pas sûr de ce qui sera monétisé. Il est fort probable que le début du jeu soit gratuit et qu'il faille acheter le reste du jeu. Oui, on peut parler de shareware, ce n'est pas sale.