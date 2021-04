Facebook annonce l'Oculus Gaming Showcase

On commence à en avoir l’habitude, tout le monde y va de sa petite conférence en ligne depuis l’arrivée d’une certaine pandémie qui a changé un peu les choses. Cette fois-ci, c’est Facebook qui s’y met et annonce un Oculus Gaming Showcase le 21 avril prochain à minuit.Nous avons encore assez peu de détails, mais ce petit rendez-vous annonce déjà la couleur avec des nouveautés concernant des jeux déjà sortis, mais aussi des démonstrations de jeux à sortir et pourquoi pas quelques annonces et des dates. Pour l’instant, trois studios et donc trois jeux ont été listés, et pas des moindres.Il ne reste plus qu’à espérer que Facebook n’oublie pas, encore une fois, de parler de tous ces casques, donc aussi de l’Oculus Rift S, en plus de l’Oculus Quest 2. Tout cela sera visite sur Twitch, Facebook et YouTube, mais on vous fera forcément un gros résumé ici.