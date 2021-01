Epic se RADicalise

Epic Games continue ses achats : après un centre commercial , le studio de Tim Sweeney vient de s'offrir RAD Game Tools . Vous ne connaissez peut-être pas ce nom mais vous avez du surement vu passer le logo Bink dans un paquet de AAA, au hasard dans Cyberpunk 2077 . Bink est un codec video qui offre une excellente qualité de compression pour une taille décente et qui peut être décodé par le GPU. En bonus, Bink supporte la transparence.RAD est aussi connu pour le format de compression Kraken qui est décodé par la PS5 via une puce dédiée. Ceci étant dit, les RAD Game Tools ne sont pas donnés : Bink 2 par exemple coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros par an si votre jeu sort sur plusieurs plateformes. Le rachat par Epic signifie que ces outils seront intégrés de base dans l'Unreal Engine et probablement gratuitement. RAD continuera de vendre des licences aux studios tiers n'utilisant pas UE.