Unreal tourne à mort

Epic Games a pondu une vidéo listant les jeux récemment sortis ou en production utilisant l'Unreal Engine 4 ou V et il faut avouer que la liste (non exhaustive !) est assez dingue (on la colle ci-dessous). Le moteur est omniprésent aussi bien dans les grosses productions que chez les petits et aussi bien pour les jeux first party que chez les éditeurs tiers. Il a même été adopté par des studios qui utilisaient auparavant des moteurs maison comme Rare ou GSC Game World.Il faut dire que l'UE 4 n'a pas vraiment de compétition quand il s'agit d'avoir des graphismes qui pètent le feu. Le moteur a même fait son arrivée dans le monde des effets spéciaux en permettant de modifier les décors de The Mandalorian en temps réel . Accessoirement, l'UE 4 propulse un petit jeu appelé Fortnite . Il faut du monde pour bosser sur tout cela et Epic Games se sent à l'étroit dans leurs locaux actuels. Ils viennent donc d'acheter un centre commercial à l'abandon situé à deux kilomètre de leurs locaux actuels en Caroline du Nord. Il est question de 91 000 m² et d'un terrain de 35 hectares. Le tout deviendra le nouveau QG du studio en 2024. Pour cela, Epic a lâché 95 millions de dollars. S'ils ne font pas une soirée "Dawn Of The Dead" pour inaugurer le tout, c'est de l'argent foutu en l'air.