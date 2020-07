Deux daubes de plus sur Netflix

Ubisoft s'est souvenu qu'ils avaient deux licences qui trainaient dans leurs cartons, Beyond Good And Evil et Splinter Cell, et ils se sont dits qu'il était temps de les remettre sur le devant de la scène ... en produisant des adaptations Netflix.Rob Letterman, réalisateur de Détective Pikachu, s'occupera de la réalisation du film Beyond Good And Evil . Il n'y a pas encore de scénariste associé au projet tout comme de date de sortie histoire d'être raccord avec Beyond Good And Evil 2.Pour Splinter Cell, il s'agira d'une série animée produite et écrite par Derek Kolstad, scénariste des John Wick. Netflix aurait déjà commandé deux saisons. Beyond Good And Evil et le premier Splinter Cell étaient tous les deux sortis en 2003. La même année Ubisoft avait aussi sorti Rayman 3, Rainbow Six 3, XIII et Prince Of Persia: The Sands Of Time.