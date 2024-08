Civilization VII : à fond dans Humankind mais pas trop

Bonjour. C'est moi Romain de Waubert de Genlis, patron d'Amplitude. Ceci est le site web que je squatte que vous voyez là. Pas mal non ? C'est français. Je me permet d'interrompre cette vidéo de gameplay de Civilization VII parce qu'on se fout un peu de ma gueule : c'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.Ce septième opus de Civilization semble repomper toutes les particularités de notre 4X historique, Humankind : changement de civilisation à chaque nouvel âge, les villes qui s'étendent progressivement sur la carte de manière organique, la prise en compte avancée de l'élévation du terrain, l'écran pour la diplomatie où on voit les deux leaders en même temps, la possibilité de bouger un groupe d'unité en même temps... Même les graphismes semble reprendre la patte Humankind. Bon après il n'y aurait pas de Humankind sans Civilization donc on va dire que la boucle est bouclée. Et puis Gwendoline Christie (Brienne of Tarth dans GoT) fera office de narratrice dans ce septième opus. Et il y a plein d'autres changements cool comme la possibilité de naviguer sur les rivières.