Call of Duty presents : Call of Duty édition 2021-2022

Pendant que id Software ressort Quake du formol, Activision lâche le premier trailer de Call of Duty 18, alias Call of Duty: Vanguard . Comme pour l'épisode WWII il y a quatre ans, celui-ci nous proposera un nouveau menu maxi best-of de la Deuxième Guerre Mondiale, avec une campagne plein de boum-boum qui nous emmènera en Afrique, sur les Fronts de l'Est et de l'Ouest, et dans le Pacifique. Et comme pour WWII, c'est encore une fois Sledgehammer Games qui est aux commandes. En plus du solo, il y aura bien sûr une tripotée de modes multijoueur, un mode Zombie, et un mode Warzone qui arrivera après la sortie, fixée au 5 novembre, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC via Battlenet.Le plus intéressant dans tout ça reste ce à quoi donnent accès les diverses éditions du jeu. Comme chez Activision-Blizzard, on est pas la moitié d'une sacrée bande de crevards et on aime beaucoup prendre l'argent des pigeons, si vous achetez la version de base (à 70 balles tout de même), vous n'aurez droit qu'à la version PS4 ou Xbox One du jeu, jouable en mode de rétrocompatibilité sur les nouvelles consoles. Si vous voulez la vraie version next-gen, il faudra au moins raquer pour le "cross-gen bundle" à 80€, ou carrément pour la version ultimate deluxe++ à 110€ si vous voulez être sûr que tonton Bobby ait bien droit à son petit bonus en fin d'année..