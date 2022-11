Le monde se divise en deux catégories : les gens qui attendent un nouveau Metal Slug et ceux qui jouent à Broforce . Le classique de Free Lives n'a pas réçu de mises à jour depuis près de 3 ans mais en 2023 va recevoir une nouvelle (et ultime ?) mise à jour appelée Broforce Forever. Au programme : des nouveaux bros et des nouvelles missions. On espère qu'au passage le jeu deviendra "vérifié" sur Steam Deck.