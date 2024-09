Astro Bot tape le sans-faute

On a tendance à l'oublier mais les studios PlayStation sont loin d'être des manches en matière de jeux de plateforme. Ils viennent de le prouver une fois de plus avec Astro Bot sorti aujourd'hui en exclu sur PS5 et qui est adulé par toute la presse . En plus d'être un petit bijou d'inventivité qui égale les Mario, c'est bourré de références à l'univers PlayStation et c'est super mignon avec en prime un moteur physique impressionnant. C'est le bébé de la Team Asobi qui est dirigée par un français, Nicolas Doucet. La classe !