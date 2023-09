Apple se prend au jeu

Comme chaque année. Apple a annoncé des nouveaux iPhones et des nouvelles puces. Pour cette news on va surtout parler de l'iPhone 15 Pro qui embarque le tout nouveau A17 Pro. Apple a expliqué que l'architecture du GPU de ce dernier a été totalement repensée. Il supporte désormais les mesh shaders, le support matériel du ray-tracing et MetalFX (le DLSS d'Apple) est calculé en partie via les Neural Engine (les TensorCores) du A17 Pro. Bref, en terme de fonctionnalités, le A17 Pro fait jeu égal avec les GPUs Turing d'Nvidia (les 20xx). En terme de performances, il est question d'un boost de 20% par rapport à la génération d'avant.Du coup Capcom a porté Resident Evil Village et Resident Evil 4 Remake pour l'iPhone 15 Pro. Ils sortiront fin 2023. Ubisoft bosse sur un portage de Assassin's Creed Mirage pour le même appareil qui sortira début 2024. On savait déjà que Death Stranding allait sortir sur macOS. On apprend maintenant qu'il sortira aussi fin 2023 sur iPad (puces M1/M2) et iPhone 15 Pro. Tous ces jeux supporteront le ray-tracing. La cerise sur la gateau est que les nouveaux iPhone ont enfin adopté l'USB-C donc il sera facile de les connecter à une TV. C'est ce qu'a fait Vincent Zhong et on peut le voir jouer à RE Village sur sa TV avec une DualSense.C'est impressionnant mais on parle quand même d'un téléphone à $999 qui fait tourner un jeu PS4. C'est aussi ce que fait un Steam Deck à $399 (sans ray-tracing, certes). Vincent précise aussi que le jeu tourne en 1560x720@30FPS. Les premiers tests semblent pointer du doigt l'éternal problème des téléphones : l'iPhone 15 Pro Max semble surchauffer rapidement ce qui impacte les performances. Mais on est quand même curieux de voir ce que donnerait le tout avec un refroidissement digne de ce nom. A terme le même GPU devrait débarquer dans la future puce M3 qui équipera la prochaine génération de Macs.