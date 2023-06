Apple va vous faire casquer

Un nouveau MacBook Air avec un écran de 15"

Une nouvelle version du Mac Studio avec puce M2 et l'introduction de la puce M2 Ultra

Le nouveau Mac Pro, le dernier de la gamme à abandonner les puces Intel. Il conserve son design, embarque une puce M2 Ultra et jusqu'à 192 Go de RAM et dispose de 8 ports Thunderbolt 4 et de 6 ports PCI Express Gen 4. Les roulettes à $400 sont toujours en option

Comme chaque année Apple a profité de sa conférence pour développeurs pour annoncer tout plein de produits. Commençons par les trucs moins importants :Au niveau logiciel, le seul truc qu'on retient niveau jeu est le Game Mode de la nouvelle version de macOS qui donne aux jeux la priorité sur le CPU et le GPU pour grapiller quelques images par seconde. Ah si, Kojima est venu faire coucou pour annoncer un portage Mac de Death Stranding. On a l'impression qu'il est invité à toutes les conférences. Passons maintenant au plat de résistance, le casque Vision Pro.Apple n'a pas prononcé une seule fois le nom "réalité virtuelle" durant la conférence mais le casque en question est bien un casque VR. Il est présenté comme un casque de réalité augmentée car il dispose de caméras couleur pour voir autour de soit. Selon les premiers retours , l'illusion est plutôt bonne et à des années lumière de la bouillie de pixels du Quest Pro. Il faut dire qu'en plus d'utiliser des capteurs de haute qualité, le tout est affiché sur deux écrans OLED affichant chacun 11,5 millions de pixels donc affichant probablement une résolution type 3000x3840.Pour ne pas couper du monde son utilisateur, le casque dispose d'un écran frontal qui affiche des animations ou les yeux de son porteur. Le résultat est assez dystopien mais remplit son rôle. Le casque dispose d'une batterie de capteurs internes et externes y compris des caméras de profondeurs et du LiDAR historie de scanner son environnement. On peut même utiliser le casque pour enregistrer ce qu'on voit en 3D. Niveau interface, il y a quelques boutons et une molette sur le casque mais tout le reste se fait à base de suivi des yeux et des mains et de commandes vocales. On peut par contre connecter en Bluetooth tous les périphériques habituels (manette, clavier...) pour ceux qui préfèrent quelque chose de tactile. A savoir tout le monde. Etrangement, il n'a pas été question d'utiliser son iPhone ou sa montre alors que ce serait d'excellents compléments ne serait que pour taper du texte.Au niveau logiciel, Apple a introduit visionOS, la déclinaison XR de son bon vieux iOS. On peut d'ailleurs faire tourner des applis iOS et c'était le principal usage présenté durant la conférence : afficher des applis sur des écrans virtuels autour de soit. Donc on a eu le droit "Vous pouvez regarder AppleTV+, mais en AR !" ou "Vous pouvez utiliser Word, mais en AR !". Ca a l'air bien foutu mais ce n'est pas franchement excitant. Les rares trucs 3D étaient la possibilité de modifier son environnement ou de mettre des objets 3D dans son salon. Il a fallu attendre le speech du PDG de Disney pour voir des pseudo-démos de ce qu'on appellera le mode immersif dans lequel l'appli n'est pas juste une fenêtre 2D mais englobe tout son espace. Le tout manquait sacrément de killer apps et rappelait furieusement l'HoloLens et le Magic Leap. Comme d'habitude, il y aura un plugin Unity mais Unreal n'a pas été mentionné, la hache de guerre entre Apple et Epic Games étant loin d'être enterrée. Le jeu vidéo était profondément absent de la présentation mis à part le fait qu'on pourra jouer aux jeux Apple Arcade sur des écrans virtuels. Au moins, Apple n'a pas essayé de nous fourguer un métavers.Apple est resté super discret sur les specs. On sait qu'il y aura une puce M2 dans le casque et une puce R1 dédié au traitement des capteurs mais pour le reste on vous laisse spéculer. Le fait que dans la majorité des démos le contenu était loin de l'utilisateur ne laisse rien présager de bon pour le champ de vision (on va parier sur 90 degrés). On peut connecter le casque à une batterie externe faite par Apple et qui offre 2H d'autonomie en utilisation intensive. On peut aussi laisser le casque branché en permanence. Au passage, rien de ce qui a été montré n'a été enregistrer directement via le casque donc prenez tout avec des méga-pincettes.Le Vision Pro sortira l'an prochain et coûtera $3499 soit le prix de l'HoloLens 2. En toute honnêté, le casque d'Apple semble bien plus mature que celui de Microsoft et semble viser le même public : les professionnels et les techos qui ont trop d'argent. Pourtant on garantit qu'Apple va en vendre des wagons grâce à sa puissance marketing et à ses centaines de boutiques physiques. Après tout, on parle d'une boîte qui a convaincu des millions d'utilisateurs que porter des écouteurs qu'on perd tout le temps et qui sont impossible à réparer et à recycler était l'idée du siècle.Mais qui sait ? Peut-être que le tout poussera enfin à supporter WebXR dans Safari et donnera un second souffle à la réalité augmentée afin de vendre des applis marketing à des grosses boîtes car "c'est le futur". On notera par contre qu'Apple est resté très discret niveau pseudo-IA durant sa conf allant à contre-courant des Microsoft, Adobe et Google. Le plus comique est le fait qu'Apple a passé pas mal de temps au début de la conférence à détailler les fonctionnalités permettant de lutter contre la myopie pour ensuite vendre un appareil qui colle deux écrans super-brillants à quelques centimètres des yeux. Pour ceux qui sont déjà bigleux, rassurez-vous : vous pourrez coller des lentilles correctives vu que le Vision Pro n'est pas compatible avec des lunettes.