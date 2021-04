Age Of Empires IV se montre

Rome ne s'est pas fait en un jour mais Relic prend son temps pour développer Age Of Empires IV vu que l'annonce du jeu va sur ses 4 ans . Histoire que les joueurs ne s'impatientent pas trop, Microsoft a concocté une bande-annonce de gameplay montrant les différents âges et civilisations du jeu. On y voit aussi des armes de siège et des combats sur les fortifications.Un peu comme dans Civilization, la musique du jeu reflètera l'âge en cours. Le jeu de base comportera 4 campagnes et 8 civilisations et chaque campagne tentera de vous expliquer le contexte historique réel histoire que vous appreniez quelque chose en jouant. Age Of Empires IV devrait sortir cet automne sur PC (Microsoft Store et Steam) et sera inclus dans le Xbox Game Pass PC.Un bonheur n'arrivant jamais, Microsoft bosse aussi sur une seconde extension pour Age of Empires II Definitive Edition appelée Dawn Of The Dukes et qui sera centrée sur l'Europe De L'Est. Elle sortira cet été. Un mode co-op fera aussi son apparition mais ne permettra pas de faire des campagnes complètes : le co-op sera limité à quelques missions.