Acheter une carte graphique d'occasion

Contrairement aux idées reçues, l'usure d'un CPU ou d'un GPU n'affecte pas les performances. Ces derniers fonctionneront comme au premier jour jusqu'au jour où ils mourront. L'équipe de Linus Tech Tips a d'ailleurs validé cette hypothèse en testant les performances d'une série de cartes qui ont servi à miner ces dernières : elles fonctionnent aussi bien que des cartes qui n'ont presque pas servi.Cela signifie qu'acheter un GPU d'occasion (et un CPU) est loin d'être une mauvaise idée surtout vu le prix du neuf. Et si les cryptomonnaies se cassent la gueule, le marché sera envahi sera de GPUs qui ont servi à miner. Ceci étant dit, une carte graphique ce n'est pas juste un GPU. Ce dernier est entouré de composants électroniques (condensateurs...) et de composants mécaniques (ventilos...) qui résistent souvent moins bien à l'usure du temps. Mais en étant un peu bricoleur, ils sont réparables.