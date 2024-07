The Operator

La démo disponible pendant le Steam Next Fest pouvait évoquer un jeu d’enquête à la The Case of The Golden Idol . J'ai donc sauté sur le titre plein d'espoir. Mais cet aspect est rapidement relégué au second plan, au profit de la narration. Vous n'êtes qu'un outil au service de l’agent que vous assistez et ce n'est pas vous qui menez les enquêtes. Bon, c’était un peu dans le titre du jeu, mais si vous attendiez une petite mise en bouche (le jeu est assez court, quatre heures pour le boucler) avant la sortie de The Rise of The Golden Idol , il faudra chercher ailleurs. Mais il faut reconnaître que l'on se laisse rapidement happer par l’atmosphère et l’intrigue du jeu. Une légère répétition des séquences avec une difficulté progressive aurait cependant pu enrichir l’expérience sans pour autant l’alourdir inutilement, et réduire ainsi ma légère frustration (uniquement causée par des attentes injustifiées).Le cœur du jeu réside dans son histoire qui, sans trop en dévoiler, est remplie de rebondissements captivants tout en restant relativement cohérente. Fait notable pour un petit jeu indé : le doublage en anglais de l’intégralité des dialogues est d’excellente qualité. Les courts passages vidéo, abstraits, ajoutent à l’ambiance mystérieuse du jeu. Ce choix artistique compense largement un éventuel manque de moyens. Et niveau ambiance, la bande sonore n'est pas en reste avec une quarantaine de morceaux originaux. Les développeurs en sont légitimement fiers, au point de recommander l’usage d’un casque durant l’introduction.