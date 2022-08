The Case of the Golden Idol nous met le feu

Autre jeu parmi les rares ayant réussi à nous faire hausser un sourcil d'attention durant le Future Games Show, The Case of the Golden Idol est un jeu d'enquêtes non-linéaire, et dont les développeurs de Color Gray Games ont visiblement beaucoup aimé le Return of the Obra Dinn de Lucas Pope. Le jeu nous placera dans la redingote d'un détective du 18ème siècle qui ve devoir élucider une douzaine de meurtres en reconstituant les scènes de crimes pour déterminer qui est le meurtrier et comment il s'y est pris. Bien que très éloignée de celle d'Obra Dinn, l'esthétique du titre rend néanmoins elle aussi hommage aux vieux jeux PC d'il y a trente ans avec ses gros pixels et du dithering de partout pour compenser une palette de couleurs limitée.Le jeu doit sortir cette année et une démo est déjà disponible sur les plus impatients.