Another Code: Recollection, le devoir de mémoire

On peut désormais faire confiance à Nintendo lorsqu’ils nous parlent de Re-quelque chose. Mais si le petit artisan japonais est passé expert dans le retapissage d’anciennes gloires, celui-là, on ne l'avait clairement pas vu venir. C’est un petit peu entre le fromage et le dessert lors du Nintendo Direct automnal que l’annonce est tombée : Arc System Works travaille sur un remake d’ Another Code: Mémoires doubles et sa suite Another Code: R, Les Portes de la mémoire . Et pourquoi Arc System Works ? Tout simplement parce qu’une grande partie du casting original s’est exilé chez eux après la fermeture du studio Cing en 2010.