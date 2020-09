Le Xbox Game Pass Ultimate continue de se bonifier . En plus de contenir le Game Pass, xCloud et le Live Gold, Microsoft et EA ont conclu un accord pour ajouter EA Play dans le bundle, toujours au même prix de 13 euros par mois. EA Play est le nouveau nom de EA Access/Origin access. Le service d'EA permet de jouer à plus de 60 jeux EA aussi bien sur Xbox One/Series que sur PC. Au passage, EA Play est aussi disponible sur Steam