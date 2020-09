Vlambeer, un dernier coup pour la route

Rami Ismail et Willem Nijman ont annoncé sur Twitter la fin de Vlambeer, leur studio de développement indépendant, et c'est un symbole du jeu vidéo qui disparaît. Pendant dix ans, les rois du screenshake auront sorti rien moins que Super Crate Box Nuclear Throne ou encore, pour ne citer qu'eux. Si Nijman avait plutôt les mains dans le cambouis et est toujours resté discret, Rami Ismail est devenu dans le même temps une figure incontournable de l'industrie, présent à toutes les conventions ou presque pour donner des conférences improvisées. Le prochain jeu du studio, Ultrabugs , n'est pas impacté : une date de sortie devrait être annoncée prochainement, et il sera le cadeau d'adieu de Vlambeer à ses fans. On vous invite de notre côté à relire l'interview d'Ismail par hellpé , publiée dans nos pages il y a quelques années.