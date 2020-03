Une démo jouable pour art of rally

La très chouette simulation de rallye en top-down art of rally dont on vous avait déjà parlé lors de l'EGX 2019 passe un nouveau cap, celui de la démo jouable à télécharger sur Gamejolt ! Au menu, une unique spéciale finlandaise, mais qui va proposer un challenge relevé avec son mélange de gravier et de tarmac ou encore ses enchainements de sauts, crêtes et virages sinueux. En bonus, le tracé est jouable sous toutes les conditions possibles avec deux véhicules différents, ce qui donne un bon aperçu de ce qui vous attendra à la sortie du jeu courant 2020.