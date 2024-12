Quest Master rompt la glace avant la 1.0

Vu dans mes Fact'Or 2024 , Le jeu de création de donjons communautaires Quest Master nous offre une ultime mise à jour de contenu avant sa sortie d'accès anticipé en début d'année 2025 sur PC et plus tard sur Switch. Pas encore de campagne solo à l'horizon, mais la mise à disposition du temple de glace et toute une ribambelle de nouveaux objets, mécaniques et logiques de jeu hivernales à intégrer dans ses créations (plus de 3000 à l'heure actuelle, tout de même). Allez, vite la sortie !