Fact'Or 2024 - Billou

Hein quoi, c'est déjà mon tour ? Pfiou, pas facile de me lancer dans l'exercice des Fact'Or cette année, car pour moi, 2024 a peut-être été l'année d'une certaine forme d'acceptation, non sans amertume, que je n'ai juste plus autant de temps à consacrer aux jeux vidéo. J'ai même fait une croix sur le sacro-saint backlog et retiré une tonne de jeux de ma liste de souhaits Steam, c'est pour dire...

Oh et 2024 a aussi été l'année de toutes ces sorties Steam que j'attends de pied ferme sur consoles, comme Last Epoch Song of Conquest ou Selaco . De son côté, 2025 sera la première année de la Switch Next, celle de Metroid Prime 4: Beyond Eriksholm: The Stolen Dream et tant d'autres pas encore annoncés... Mais d'ici là, c'est repos bien mérité et je vous souhaite de très bonnes fêtes à toutes et tous !